Студенты ГИТИСа взбунтовались против объединения факультетов

Студенты «Российского института театрального искусства — ГИТИС» выступили против планов объединения двух факультетов — театроведческого и продюсерского.

В открытом письме министру культуры Владимиру Мединскому, председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину и и. о. ректора ГИТИСа Григорию Заславскому студенты, в частности, указали, что узнали о готовящейся «радикальной реформе» из новостей.

«На Ученом совете, голосовавшем за такое решение, не было руководителей, заведующих кафедр и важнейших педагогов двух факультетов, по которым принималось решение», — говорится в письме.

«Слияние двух разнонаправленных факультетов — решение категорически неразумное», — считают авторы письма. Они потребовали, чтобы Заславский дал публичные объяснения в связи с решением объединить факультеты.

Авторы письма считают, что необходимо провести повторное заседание Ученого совета, на этот раз в полном составе, а также вынести проект реформы на обсуждение с участием педагогов и студентов.

И.о. ректора ГИТИСа Григорий Заславский, в свою очередь, заявил РБК, что считает открытое письмо студентов направленным конкретно против него. По словам Заславского, именно он был инициатором такой реформы.

Объединение факультетов, заявил и. о. ректора, — это рядовое административное решение, которое существенно не повлияет на студентов и преподавателей. У студентов, добавил он, нет права принимать участие в обсуждении объединения.

Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов, комментируя открытое письмо, заявил, что его ведомство поддерживает идею объединения факультетов ГИТИСа.

«Ректору виднее, как организовать учебный процесс. Заславский замечательный руководитель, он достойно избран, имеет все полномочия и намного лучше студентов разбирается в ситуации и знает, как действовать, — цитирует ТАСС заявление Аристархова. — Мы ему доверяем и поддерживаем принятые им решения».

В Союзе театральных деятелей на открытое письмо студентов ГИТИСа пока никак не отреагировали.