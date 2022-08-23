В Москве арестовали обвиняемого в госизмене Игоря Кондрацкого. Человек с таким именем работал в МИД России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

23 августа пресс-служба Лефортовского суда Москвы сообщила, что Игорю Кондрацкому, обвиняемому по статье о государственной измене, продлили срок ареста. О преследовании этого человека ранее не сообщалось.

По информации источника «Интерфакса», Кондрацкого арестовали около двух месяцев назад. По словам собеседника агентства, дело связано с передачей представителю иностранного государства сведений, включающих гостайну (эта общая формулировка близка к тексту статьи УК о госизмене).

На сайте LinkedIn есть профиль Игоря Кондрацкого из Украины с опытом работы на должности советника в МИД РФ с 1992 по 2010 год. Имеет ли этот профиль отношение к обвиняемому в госизмене Кондрацкому, неизвестно.

Советник посольства России во Франции Игорь Кондрацкий упоминается среди участников работы над международным докладом 2009 года «Ядерный и ракетный потенциал Ирана». Диссертация на сходную тему «Проблема нераспространения ядерного оружия в Южной Азии: политологические аспекты» была написана человеком по имени Игорь Кондрацкий в 2002 году.

The Moscow Times, опираясь на версию о том, что арестован был именно бывший дипломат Кондрацкий, сообщило несколько фактов из его биографии, следующих из «утечек государственных баз данных». Согласно изданию, Кондрацкий — уроженец Киева, который получал зарплату в МИД РФ и «имел доходы от Фонда Карнеги за международный мир». Независимого подтверждения этих данных нет.