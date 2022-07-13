Суд в Москве отправил под арест фигуранта дела о госизмене

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест гражданина РФ, задержанного в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщают «Интерфакс» и РИА Новости.

В картотеке суда указана лишь фамилия и инициалы арестованного — Тимофеев В.В.

Известно, что Тимофееву вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ), однако в каком он статусе — подозреваемого или обвиняемого — не уточняется. Подробности дела также пока неизвестны.

Дела о госизмене, как правило, рассматриваются в закрытом режиме, и о них становится известно после вынесения приговора. Подробности дела следствие и суд не разглашают.

Читайте также

В России еще сильнее ужесточают понятия госизмены и шпионажа. За что еще будут сажать? 16 карточек