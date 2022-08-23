IMAX запретила кинотеатрам в России показывать фильмы на своем оборудовании. Даже российские «Сталинград» и «Движение вверх»

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Канадская компания IMAX, которая ушла с российского рынка в начале лета, запретила показывать фильмы в РФ в . Об этом в интервью РБК рассказал глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин.

По его словам, оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит кинотеатрам. Но для того, чтобы его использовать, нужно разрешение канадской компании.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — „Движение вверх“, „Сталинград“ — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — рассказал Васясин.

Глава объединенной киносети считает, что IMAX вернется в РФ при первой же возможности, но российские партнеры будут пересматривать условия договора, чтобы исключить возможность одностороннего ухода в будущем.

Если канадская компания не вернется на российский рынок до конца года, Васясин пригрозил IMAX судами. «Будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — заявил он.

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Компания IMAX, которая предоставляет одноименную кинематографическую систему, работала на российском рынке с 2003 года. Согласно отчету за второй квартал 2022 года, к 30 июня технология IMAX применялась в 54 российских кинотеатрах. С 1 июня компания не работает на российском рынке.

В марте после начала войны Украине крупнейшие кинокомпании Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Universal Pictures закрыли свои офисы в России, перестали продавать лицензии на новые фильмы, а также остановили прокат премьер.

К июню на фоне отсутствия иностранных премьер число работающих в будние дни российских кинозалов сократилось больше чем на треть, писала газета «Коммерсант». 18 августа издание сообщило, что из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы, которых ранее не коснулись санкции от ухода с рынка западных кинокомпаний.

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