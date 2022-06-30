«Коммерсант»: число работающих кинозалов в России сократилось на треть

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Количество работающих кинозалов в России сократилось в будние дни более чем на треть, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).

Согласно этим данным, если в начале января в будни хотя бы один сеанс в день показывали 5,7 тысячи кинозалов, то в начале июня — 3,6 тысячи, то есть примерно на 36% меньше (похожие данные АВК предоставляла и в середине апреля). В выходные дни падение меньше — 21% (количественных данных «Коммерсант» не приводит).

Выручка кинотеатров в неделю с 30 мая по 5 июня была на 63% ниже, чем средненедельный показатель 2021 года, посещаемость — на 57% ниже.

По словам представителя объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино», залы используются «по необходимости». «Например, с понедельника по среду в многозальном кинотеатре четыре из 12 залов могут не работать, а в выходные работают все», — заявил он.

Как следует из статьи, происходящее связано с в кинотеатрах голливудских фильмов и с более низким интересом к существующим релизам.

В апреле Ассоциация владельцев кинотеатров предупреждала о возможном закрытии половины российских кинозалов в течение двух месяцев.

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