«К концу лета спасать уже будет некого». Ассоциация владельцев кинотеатров предупредила о скором закрытии половины кинозалов в России

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В ближайшие два месяца выручка российских кинотеатров из-за «критического недостатка репертуара» упадет более чем на 80%, что приведет к закрытию минимум половины кинозалов. С таким заявлением 27 апреля выступила российская Ассоциация владельцев кинотеатров.

События февраля и марта 2022 года драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката… В текущих условиях у российских продюсеров и кинопроизводителей впервые появилась возможность работать на рынке с полным отсутствием конкуренции. Но заместить объем фильмов, резко ушедших из проката, в краткосрочной перспективе невозможно.

По сведениям организации, на начало 2022 года в России были зарегистрированы 2161 кинотеатр (5709 кинозалов). К 5 апреля в стране работали 3997 кинозалов, а к 18 апреля — уже только 3633. Таким образом, к середине апреля в стране закрылись более 30% кинозалов.

Представители ассоциации утверждают, что падение показателей марта 2022 года к марту прошлого года составило 44% по сборам и 49% по зрителям. К концу года кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 миллиарда рублей, а в течение первых пяти месяцев — 6,2 миллиарда рублей. Максимальный уровень сборов российских фильмов до конца 2022 года прогнозируется на уровне не более 6,142 миллиарда рублей.

К сожалению, мы также понимаем, что решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае, к концу лета, спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации.

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