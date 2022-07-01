«Бюллетень кинопрокатчика»: Universal Pictures окончательно уходит из России

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Голливудская киностудия Universal Pictures решила прекратить всю деятельность в России и закрыть свой российский офис. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источник в компании.

Согласно сообщению, которое киностудия оправила кинотеатрам, операции Universal Pictures в РФ будут свернуты в течение нескольких месяцев.

«Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», — говорится в письме Universal.

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В марте после начала войны в Украине крупные голливудские студии — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — объявили о временной остановке проката своих фильмов в России.

К июню на фоне отсутствия иностранных премьер число работающих в будние дни российских кинозалов сократилось больше чем на треть, сообщал «Коммерсант».

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