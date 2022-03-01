Paramount вслед за Disney, Sony и Warner отменила премьеры в России. В 2021 году на фильмы этих студий пришлось 70% киносборов в РФ

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Американская киностудия Paramount объявила об обстановке показа своих фильмов в российских кинотеатрах из-за вторжения России в Украину. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление студии.

В том числе отменены российские премьеры фильмов «Соник 2 в кино» и «Затерянный город».

«Мы поддерживаем всех, кто пострадал от гуманитарного кризиса в Украине, России и на наших международных рынках, и будем продолжать следить за развитием ситуации», — заявили в Paramount.

Ранее о приостановке показа своих новых фильмов в России из-за вторжения заявили киностудии Disney и Sony. Студия Warner Bros. отменила выход в российских кинотеатрах фильма «Бэтмен».

Ксения Болецкая — директор по взаимодействию с индустрией в «Яндекса» — написала в своем телеграм-канале, что в 2021 году на на фильмы студий Paramount, Disney, Sony и Warner Bros., исходя из данных издания «Бюллетень кинопрокатчака», пришлось 73% всех киносборов в России. «Чтобы вы оценили масштаб потерь для кинотеатров», — пояснила она.

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