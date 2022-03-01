Компании Disney и Sony приостановили показ своих фильмов в российских кинотеатрах. Warner Bros. за день до премьеры отменила выход «Бэтмена» в России

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Американская компания The Walt Disney Company объявила, что приостанавливает показ фильмов своего производства в России. Об этом говорится в заявлении Disney.

«Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, в том числе предстоящего показа мультфильма „Я краснею“ от Pixar», — сообщила компания.

Вслед за Disney от проката отказалась Warner Bros. Компания отменила выход в российских кинотеатрах фильма «Бэтмен» «в свете гуманитарного кризиса на Украине», сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании. Премьера картины с Робертом Паттинсоном в главной роли должна была состояться в России 2 марта.

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Компания Sony также заявила о приостановке показов своих фильмов в России. «Учитывая продолжающиеся военные действия на Украине и вызванную этим неопределенность и гуманитарный кризис, разворачивающийся в этом регионе, мы приостановим наши запланированные театральные показы в России, включая предстоящий выпуск „Морбиуса“», — говорится в заявлении, которое цитируют СМИ.

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