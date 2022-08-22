Жители Москвы вновь пожаловались на запах гари. По прогнозу Росгидромета, дым от лесных пожаров накроет большую часть города

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22 августа жители разных районов Москвы вновь сообщили, что чувствуют запах гари и местами наблюдают дымку, сообщает «Интерфакс».

Корреспонденты агентства сообщили, что запах гари присутствует в районах Щукино, Аэропорт, Новокосино, Пресненский, Ломоносовский, Восточное Измайлово, а также в ряде районов на северо-востоке, юге, юго-востоке и центре города.

Росгидромет прогнозирует, что 22 августа дым от пожаров в Рязанской области накроет значительную часть Москвы. В Гидрометцентре сообщили, что до середины недели в Москве осадков не ожидается, будет жаркая погода до +33 градусов.

Запах дыма и гари от пожаров будет ощущаться в московском регионе до конца рабочей недели, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, прогнозировать развитие ситуации с распространением запаха дыма и гари можно будет, когда «пожары будут погашены».

17 августа жители некоторых районов Москвы пожаловались на запах гари, а на следующий день он распространился по всему городу. В МЧС России заявили, что Москву и область накрыл смог от природных пожаров в Рязанской области. Пожары также наблюдаются во Владимирской и Нижегородской областях. 20 августа власти Москвы сообщили, что из-за дождя воздух в городе очистился, но на следующий день вновь заявили о запахе гари. До 14:00 22 августа в Москве действует «оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности.

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