Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до «оранжевого»
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Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, «оранжевого» уровня.
«Оранжевый» уровень в Москве будет действовать с 15:00 субботы до 14:00 понедельника.
В Гидрометцентре также объявили о «чрезвычайно высокой пожарной опасности» в городе.
«Оранжевый» уровень опасности также введен в Подмосковье, Рязанской, Владимирской, Тамбовской и Ярославской областях.
В середине августа в центральной части России установилась сухая и жаркая погода, которая привела к лесным пожарам.
В Москве с 18 августа из-за пожаров в Рязанской области наблюдается смог и запах гари.