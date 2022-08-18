Жители Москвы пожаловались на запах гари. Город накрыл смог от пожаров в Рязанской области Вот как это выглядит

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Москву и Московскую область вторые сутки накрывает смог. Как сообщает «Интерфакс», 18 августа запах гари распространился по всем районам города. В городе усилен контроль за состоянием атмосферного воздуха и объявлена высокая пожароопасность. В МЧС произошедшее связали с природными пожарами в Рязанской области. Рослесхоз обвинил местных чиновников в том, что они «упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы». В Рязанскую область направлены дополнительные группировки спасателей из Москвы и Подмосковья для тушения пожаров. Также туда отправился глава МЧС Александр Куренков. В ведомстве утверждают, что ситуация в московском регионе находится под контролем и угрозы повторения в столице смога 2010 года нет.