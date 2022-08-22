ТАСС и Mash: внедорожник Дарьи Дугиной взорвали дистанционно

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Российские следователи считают, что автомобиль, в котором погибла Дарья Дугина, дочь философа и политолога Александра Дугина, взорвали дистанционно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — сказал источник.

Mash утверждает, что за автомобилем, в котором ехала Дугина, перед убийством следили люди с обезличенными телефонами. По данным издания, следствие рассматривает версию, что взрывное устройство в автомобиле сработало после звонка с одного из этих телефонов.

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Московской области после взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, в котором она ехала. Baza и «Коммерсант» писали, что среди версий случившегося — покушение на Александра Дугина.

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