Роскомнадзор предложил запретить продавать книги с «пропагандой» ЛГБТ+

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Роскомнадзор предложил перестать распространять книги, содержащие «гей-пропаганду», «в рамках саморегулирования книжной отрасли», сообщили ТАСС в ведомстве.

В Роскомнадзоре заявили, что «пропаганда девиантных отношений» не соответствует традиционным российским ценностям и угрожает всему обществу. Сейчас в России «гей-пропаганда» запрещена среди детей, «однако материалы, в том числе книги, остаются доступными», отмечает ТАСС.

18 июля в Госдуму внесли законопроект, приравнивающий «отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» к разжиганию национальной розни и пропаганде порнографии. Инициативу пока не рассматривали в парламенте.

Весной 2022 года в России началась кампания против книги «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой. В августе в Роскомнадзоре заявили, что ни само ведомство, ни Роспотребнадзор не обнаружили нарушений при распространении этой книги.

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