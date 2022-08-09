Роскомнадзор не нашел нарушений при продаже книги «Лето в пионерском галстуке». Она рассказывает о подростке, влюбленном в вожатого

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Роскомнадзор не обнаружил нарушений при распространении книги Катерины Сильвановой и Елены Малисовой «Лето в пионерском галстуке». Об этом говорится в ответе на запрос уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, обратившейся в Роскомнадзор с просьбой «защитить детей от информации, причиняющей вред их развитию».

Как сообщается на сайте уполномоченной по правам ребенка в Московской области, в Роскомнадзор Мишонова обратилась «по многочисленным просьбам родителей», утверждавшим, что несмотря на возрастной ценз, стоящий на книге, приобрести ее может любой ребенок онлайн.

В своем ответе Роскомнадзор ссылается на то, что данная книга классифицирована производителем как информационная продукция, запрещенная детям (+18). Контроль за соблюдением правил продажи книг с маркировкой «+18» находится в ведении Роспотребнадзора, который нарушений не обнаружил.

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«Лето в пионерском галстуке» — книга о подростке, влюбленном в вожатого Против нее выступили Захар Прилепин и Никита Михалков. И теперь это главный бестселлер сезона в России

Подробнее об этой книге

«Лето в пионерском галстуке» — книга о подростке, влюбленном в вожатого Против нее выступили Захар Прилепин и Никита Михалков. И теперь это главный бестселлер сезона в России