В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» к разжиганию национальной розни и пропаганде порнографии

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Группа депутатов Госдумы от КПРФ и «Справедливой России» во главе с председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной подготовила законопроект, приравнивающий «отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» к разжиганию национальной розни и пропаганде порнографии.

Соответствующие изменения депутаты предлагают внести в федеральные законы: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О средствах массовой информации» и «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

«Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни „чайлдфри“ (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений», говорится в пояснительной записке к законопроекту, представляют не меньшую опасность для развития российского общества, чем пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма, преступного поведения, которые запрещены законодательно.

Законопроект отдельно дополняет действующее законодательство в сфере киноиндустрии основанием, по которому устанавливается прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений.

В статьях, которые предлагают изменить авторы законопроекта, не прописывается ответственность за нарушение, лишь фиксируется сам факт запрета.

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Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил прописать наказание за пропаганду нетрадиционных отношений в Кодексе об административных правонарушениях. Сейчас действует запрет пропаганды среди несовершеннолетних, но его, по мнению депутата, недостаточно, напоминает «Парламентская газета».

В июне депутаты Заксобрания Севастополя вносили в Госдуму законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди россиян всех возрастов. У законопроекта не было официального отзыва правительства, необходимого на этапе внесения, поэтому его вернули авторам.

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