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Российский сенатор написал в телеграм-канале, что не отрекался от своей дочери Дианы, которая выступила против войны в интервью «Медузе».

«В СМИ печатают громкие заголовки, что „я отрекся от дочери“, такие слова я не произносил. У нас с дочерью конфликт, серьезные разногласия. Я разочарован ее поведением и отношением ко мне, ее позицией по отношению к своей стране», — заявил Исаков.

Сенатор попросил не делать из его дочери жертву. По его словам, она выступила против «специальной военной операции» и «скрытно занималась оппозиционной деятельностью у меня за спиной, проживая в моем доме, на мои средства, понимая, что я работаю в федеральных органах власти».

Он утверждает, что Диана Исакова «печатала противоправные листовки» в его доме. По словам политика, когда в апреле дочь задержали на антивоенной акции в Сочи, он после долгого разговора попросил ее «освободить дом» и предложил начать самой зарабатывать деньги: «После этого она пошла в СМИ-иноагенты и дала интервью с позиции дочери сенатора».

«Я не снимаю с себя ответственности за воспитание своего ребенка. Это моя дочь, моя боль. Конечно, она разрывает мое сердце. И мне хочется верить, что она одумается, раскается и вернется на Родину», — написал Исаков.

После того, как «Медуза» выпустила интервью Дианы Исаковой, а «Русская служба Би-би-си» написала статью о ней, Эдуард Исаков заявил, что его дочь «продала своего отца, семью, Родину». Сенатор назвал дочь «предателем», а также заявил, что она получила деньги от изданий, с которыми общалась (это неправда — «Медуза» не платит за интервью).

Интервью Дианы Исаковой

«Я предатель для семьи, враг народа» Сенатор Эдуард Исаков — один из тех, кто позволил Путину начать войну. «Медуза» поговорила с его дочерью — она выступила против вторжения и собирается создать «новую оппозицию»

Интервью Дианы Исаковой

«Я предатель для семьи, враг народа» Сенатор Эдуард Исаков — один из тех, кто позволил Путину начать войну. «Медуза» поговорила с его дочерью — она выступила против вторжения и собирается создать «новую оппозицию»