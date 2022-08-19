«Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем». Сенатор Исаков отрекся от дочери, которая дала интервью «Медузе» и выступила против войны

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Член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков публично отрекся от своей старшей дочери Дианы, которая выступила с антивоенной позицией в интервью «Медузе».

Комментируя материалы СМИ о своей дочери (статью о ней, помимо «Медузы», также опубликовала «Русская служба Би-би-си»), Исаков назвал Диану «предательницей», предположив, что она получила денежное вознаграждение за интервью.

«Она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами — продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», — написал сенатор в телеграм-канале.

Это неправда. «Медуза» не платит за интервью и в этом случае тоже не платила.

Исаков также добавил, что не воспитывает Диану с трех лет.

С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора.

Почитайте интервью Дианы «Медузе»

«Я предатель для семьи, враг народа» Сенатор Эдуард Исаков — один из тех, кто позволил Путину начать войну. «Медуза» поговорила с его дочерью — она выступила против вторжения и собирается создать «новую оппозицию»

Почитайте интервью Дианы «Медузе»

«Я предатель для семьи, враг народа» Сенатор Эдуард Исаков — один из тех, кто позволил Путину начать войну. «Медуза» поговорила с его дочерью — она выступила против вторжения и собирается создать «новую оппозицию»