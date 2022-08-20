«Окопались в Прибалтике, антироссийском гадюшнике». Памфилова доложила Путину о расследовании «Медузы», посвященном вбросам на выборах в Госдуму

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным 19 августа рассказала ему о расследовании «Медузы», посвященном многомиллионным вбросам голосов на думских выборах 2021 года. Стенограмму беседы опубликовал сайт Кремля.

Памфилова назвала расследование «фейком», который «решили запустить пафосно, очень мощно в надежде на то, что это будет катализатор долгоиграющих, долгосрочных процессов».

Вы знаете, я-то думала, что они сейчас ударят по кампании, которая будет, и будут потом наращивать усилия к президентской кампании. Но они не оправдали моих надежд, они начали с прошлой кампании и решили выбросить такую информацию, что депутаты нелегитимны и поэтому подписанные соглашения с ЛНР и ДНР не имеют смысла. Далеко зашли. Но этот «мыльный пузырь» очень быстро лопнул, потому что даже эксперты, которые к нам относятся довольно критически, просто брезгливо шарахнулись. Я полагаю, что таких «пузырей» они пускать будут много, но у меня есть уверенность, что мы справимся.

Владимир Путин ответил, что не сомневается, что ЦИК справится с работой.

При этом саму «Медузу» Памфилова не упомянула. Расследование, по ее словам, было сделано «теми, кто уехал из страны и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник».

Расследование, о котором шла речь, вышло на «Медузе» 12 августа. В материале говорилось о том, что на думских выборах 2021 года могли вбросить до 17 миллионов голосов (для сравнения: по итогам гонки «Единая Россия» официально набрала 28 миллионов голосов). К такому выводу пришла группа независимых наблюдателей, изучивших попавший в распоряжение «Медузы» видеоархив с более чем девяти тысяч участков.

Госдума 22 февраля ратифицировала соглашения о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Решение поддержали все 400 депутатов, присутствовавших на заседании (всего из 450). Документ стал одним из формальных (хотя противоречащих даже российским законам) обоснований для вторжения в Украину.

прочитайте наше расследование

Договор о дружбе с ДНР и ЛНР, принятый депутатами Госдумы, дал старт войне. Но многих из этих депутатов попросту никто не выбирал «Медуза» получила уникальный видеоархив с выборов 2021 года. На них вбросили до 17 миллионов голосов

прочитайте наше расследование

Договор о дружбе с ДНР и ЛНР, принятый депутатами Госдумы, дал старт войне. Но многих из этих депутатов попросту никто не выбирал «Медуза» получила уникальный видеоархив с выборов 2021 года. На них вбросили до 17 миллионов голосов