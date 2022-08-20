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Венгерский лоукостер Wizz Air передумал возобновлять рейсы между Москвой и Дубаем после того, как в соцсетях появились призывы к бойкоту компании. Продажа билетов на рейсы была приостановлена 19 августа.

Wizz Air анонсировал возобновление прерванных из-за начала войны перелетов 8 августа. После этого в твиттере начали активно распространяться хэштеги и .

В официальном заявлении компании об отказе от полетов отмечается, что причиной этого стали «отраслевые ограничения в цепочке поставок». Призывы к бойкоту там не упоминаются.

В Wizz Air также отметили, что полеты должна была выполнять дочерняя авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi, которая формально является перевозчиком из ОАЭ, — и что другие авиакомпании этой страны совершают перелеты в Россию.

Евросоюз после начала войны в рамках санкций запретил российским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве. В ответ Россия закрыла небо для самолетов европейских перевозчиков.

Объединенные Арабские Эмираты не присоединялись к санкциям против РФ и занимают нейтральную позицию по поводу войны в Украине.

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