«Я осознаю, что совершил неправильные вещи». ФСБ показала видео, на котором выносят «предостережение» троим москвичам за помощь украинскому фонду

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила видеозапись «вынесения предостережения» троим жителям Москвы, перечислившим средства в фонд помощи украинским военным «Вернись живым».

На кадрах, которые публикует ТАСС, показаны двое юношей и девушка, в квартиру к которым заходят служащие ФСБ в полумасках. Им по очереди зачитывают официальное предостережение, что «их действия создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Госизмена).

Девушка плачет, один из юношей говорит: «Я осознаю, что совершил неправильные вещи и раскаиваюсь в этом, что это подвергает опасности нашу страну».

Официальное предостережение объявляется при совершении действий, создающих условия для совершения преступлений, но при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности.

Украинский благотворительный фонд «Вернись живым», работающий с 2014 года, собирает деньги в поддержку армии и закупает оборудование, беспилотники, средства для медицинской помощи и спасения жизней военных.

В июле ФСБ уже распространяло видео объявления «предостережения» перечислившему деньги в фонд «Вернись живым».

Проект «Первый отдел» 10 августа сообщал, что правозащитникам известно как минимум о пяти случаях, когда сотрудники ФСБ объявляли «предостережение» за денежные переводы в украинские благотворительные фонды.

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