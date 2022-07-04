«К стене встал, руки подними!» ФСБ предупредила россиянина о риске преследования за госизмену из-за переводов украинскому благотворительному фонду

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ФСБ сообщила, что вынесла гражданину России, якобы переводившему деньги украинскому благотворительному фонду, официальное предостережение из-за возможного преследования по статье о госизмене.

Согласно пресс-релизу, ФСБ предупредила россиянина, что его действия, «связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ, создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей ».

В пресс-релизе идет речь о фонде «Вернись живым», который помогает украинским военным.

На оперативном видео сотрудники ФСБ в защитном обмундировании заходят в квартиру с криками: «К стене встал! Руки подними!», ставя мужчину к стене. Затем, в другой обстановке, ему зачитывают предостережение. Имя этого человека в сообщении ФСБ не называется.

Согласно приказу ФСБ, официальное предостережение объявляется при совершении действий, создающих условия для совершения преступлений, но при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности. Как именно эти условия применяются в случае с уже совершенным переводом украинскому фонду и возможным совершением госизмены, из сообщения ФСБ неясно.

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