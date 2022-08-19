Кандидата на пост главы Удмуртии, депутата Госдумы Вадима Белоусова объявили в розыск. Суд приговорил его к 10 годам колонии по делу о взятке

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МВД объявило в розыск депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ.

Московский городской суд в начале августа приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным по делу о получении .

Белоусов на суде не присутствовал. Как объяснила его защита, депутат не пришел на заседание из-за занятости.

Вадим Белоусов — зарегистрированный кандидат на выборах главы Удмуртии. Как пояснила после суда глава ЦИК Элла Памфилова, его кандидатуру не будут снимать до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу.