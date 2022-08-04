Глава ЦИК: депутата Госдумы Вадима Белоусова, которого осудили на 10 лет за взятку, пока нет оснований снимать с выборов главы Удмуртии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

У Центризбиркома пока нет оснований отстранять от выборов главы Удмуртии депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова, осужденного на 10 лет колонии строгого режима по делу о взятке. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Посмотрим, пока нет оснований для снятия, поскольку еще может быть обжалование и так далее. Процедурно такая сложная ситуация, сейчас будем думать, что с этим делать. Эту проблему будем решать исходя из закона», — цитирует Памфилову ТАСС.

Московский городской суд вынес приговор Белоусову 3 августа. По версии следствия, в 2010-2014 годах Белоусов, его теща и Михаил Юревич, на тот момент губернатор Челябинской области, получили от компании «Автобан» взятку на 3,4 миллиарда рублей за «общее покровительство». Депутат находился под подпиской о невыезде и на оглашение приговора не пришел. Защита объяснила это его занятостью. 4 августа его объявили в розыск.

Белоусова зарегистрировали кандидатов на пост главы Удмуртии 28 июля, выборы пройдут в единый день голосования 11 сентября.

До вынесения депутату приговора заместитель генерального директора консалтингового агентства GR-Group, юрист-международник Ярослав Авилов отмечал, что Белоусов может сохранить статус кандидата к моменту выборов, даже если будет заключен под стражу. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, на апелляционное обжалование приговора отводится 10 дней, сама подготовка к рассмотрению дела в апелляции может занять до 45 дней.