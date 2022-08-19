Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавил «правительство» оккупированной части Харьковской области
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Андрей Алексеенко, занимавший пост мэра Краснодара, назначен председателем «совета министров администрации Харьковской области», сформированного в занятой российскими войсками части украинского региона.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ Виталия Ганчева — «главы администрации» в оккупированной части Харьковской области.
О новом назначении Андрея Алексеенко несколько дней назад объявил телеведущий Владимир Соловьев.
Пост мэра Краснодара Алексеенко занимал с ноября 2021 года. До этого он был первым заместителем губернатора Краснодарского края. Как отмечал источник «Кавказ.Реалий», работу на посту вице-губернатора учли при назначении Алексеенко. На такие должности в администрация, созданных на занятыми российскими военными территориях Украины, как правило назначают чиновников уровня вице-губернаторов, а не мэров.
Сообщалось, что на Алексеенко в декабре 2021 года завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере, полученной в 2018 году в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей.
Предполагается, что на занятых российскими войсками территориях организуют референдумы по вхождению в состав России. Затем, по словам источников «Медузы», Кремль планирует объединить все оккупированные территории Украины в один новый федеральный округ.