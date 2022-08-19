Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавил «правительство» оккупированной части Харьковской области

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Андрей Алексеенко, занимавший пост мэра Краснодара, назначен председателем «совета министров администрации Харьковской области», сформированного в занятой российскими войсками части украинского региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ Виталия Ганчева — «главы администрации» в оккупированной части Харьковской области.

О новом назначении Андрея Алексеенко несколько дней назад объявил телеведущий Владимир Соловьев.

Пост мэра Краснодара Алексеенко занимал с ноября 2021 года. До этого он был первым заместителем губернатора Краснодарского края. Как отмечал источник , работу на посту вице-губернатора учли при назначении Алексеенко. На такие должности в администрация, созданных на занятыми российскими военными территориях Украины, как правило назначают чиновников уровня вице-губернаторов, а не мэров.

Сообщалось, что на Алексеенко в декабре 2021 года завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере, полученной в 2018 году в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей.

Предполагается, что на занятых российскими войсками территориях организуют референдумы по вхождению в состав России. Затем, по словам источников «Медузы», Кремль планирует объединить все оккупированные территории Украины в один новый федеральный округ.

Еще о «новых администрациях» на оккупированных территориях Украины

Кто помогает Кремлю закрепиться на оккупированных территориях? Захваченные районы возглавили ковид-диссиденты, участники «антимайдана» и обвиняемые в госизмене

Еще о «новых администрациях» на оккупированных территориях Украины

Кто помогает Кремлю закрепиться на оккупированных территориях? Захваченные районы возглавили ковид-диссиденты, участники «антимайдана» и обвиняемые в госизмене