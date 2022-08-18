В июле шесть крупнейших стран Европы не дали Украине новых обещаний военной помощи (впервые с начала российского вторжения)

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В июле шесть крупнейших европейских стран — Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша — не взяли на себя новые обязательства по двусторонней военной помощи Украине.

Это произошло впервые после вторжения России в Украину, пишет американское издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики в Германии, где с начала войны отслеживают суммы военной помощи Украине.

Кристоф Требеш — глава группы, составившей этот трекер, — заявил, что обязательства европейских стран по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению с конца апреля. «Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», — сказал он.

На прошлой неделе представители ряда западных стран встретились в Дании, где взяли на себя обязательства по военным поставкам Украине еще на полтора миллиарда евро, отмечает Politico. Но, по словам Требеша, эта сумма является «скромной» по сравнению с одобренными на предыдущих конференциях.

В июне США начали передавать Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Получив их, ВСУ стали наносить удары по складам боеприпасов и переправам на оккупированных Россией территориях. В частности, по данным украинской стороны, были повреждены все три моста через Днепр в Херсонской области.

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