ВСУ: российское военное командование покидает Херсон

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Российское военное командование в оккупированном Херсоне перемещается с правого на левый берег Днепра, таким образом, покидая город. Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» Сухопутных сил ВСУ Наталья Гуменюк во время брифинга в Media Centre Ukraine.

«Есть зафиксированные факты, что после нанесения наших ударов по командным пунктам оккупационных войск (в частности, [по командным пунктам] армий и бригад) их командный состав очень быстро перемещается в направлении „за мост“ — то есть, на левый берег, чтобы не оказаться отрезанным в способах перемещения на более безопасную территорию», — заявила Гуменюк.

Ранее об отъезде командования российских войск из Херсона заявили украинские чиновники. 13 августа глава Николаевской области Виталий Ким написал, что «весь командный состав [российской группировки в Херсоне] перемещается за Днепр». 15 августа первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что военное командование россиян «действительно покинуло Херсон». «Большинство из них уже уехали из Херсона, так же есть об этом сведения», — сказал Соболевский.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

В Херсонской области есть всего три моста через Днепр. Это Антоновский мост в пригороде Херсона, железнодорожный мост в шести километрах от него и дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке еще в 50 километрах.

В последние недели ВСУ неоднократно обстреливали Антоновский мост из американских установок HIMARS, пытаясь сделать его непригодным для снабжения российских войск. 14 августа Наталья Гуменюк заявила, что украинская армия нанесла очередной удар по мосту, «чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной».

В конце июля украинские силы отчитались о том, что сделали непригодным для движения железнодорожный мост, расположенный возле Антоновского. 13 августа в ВСУ также заявили о выведении из строя моста над дамбой в Новой Каховке.

Британская военная разведка в своей сводке 13 августа сообщала, что наземное снабжение «нескольких тысяч» российских войск на западном берегу Днепра в Херсонской области «почти наверняка» зависит только от понтонных паромов.

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ВСУ нанесли удар по мосту через Днепр в Херсоне — ключевому для снабжения российских войск Это подготовка к попытке отвоевать Херсонскую область

Подробнее про удары по Антоновскому мосту

ВСУ нанесли удар по мосту через Днепр в Херсоне — ключевому для снабжения российских войск Это подготовка к попытке отвоевать Херсонскую область