Украина заявила, что нанесла удар по Антоновскому мосту в Херсоне

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Вооруженные силы Украины в ночь на 14 августа нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщила представитель оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.

«Снова нанесен удар по Антоновскому мосту для того, чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной», — сказала Гуменюк в эфире украинского телевидения (цитата по «РБК-Украина»).

Она отметила, что удары ВСУ по мостам в частично оккупированной Херсонской области усложняют для россиян перевозку тяжелой техники и боеприпасов, но, как подчеркнула Гуменюк, это не значит, что мосты полностью повреждены. «Остатки транспортных путей», по ее словам, используют для эвакуации на левый берег Днепра в Херсонской области.

«Мы продолжаем огневой контроль над транспортными и логистическими артериями на временно оккупированной территории, поскольку имеем четкое намерение помочь оккупантам принять правильное решение и направить их очередной „жест доброй воли“ в нужном нам направлении», — цитирует Гуменюк «Суспильне».

Ранее украинские СМИ и телеграм-каналы публиковали кадры ударов по Антоновскому мосту и попытки российских ПВО помешать обстрелу.

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Почему важен Антоновский мост

ВСУ нанесли удар по мосту через Днепр в Херсоне — ключевому для снабжения российских войск Это подготовка к попытке отвоевать Херсонскую область

Почему важен Антоновский мост

ВСУ нанесли удар по мосту через Днепр в Херсоне — ключевому для снабжения российских войск Это подготовка к попытке отвоевать Херсонскую область