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Соратники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией ( ) обратились в министерства иностранных дел Франции и Швейцарии с просьбой ввести санкции против бывшей жены президента РФ Владимира Путина Людмилы Очеретной.

Кроме того, фонд попросил ввести санкции против Артура Очеретного, нынешнего супруга Людмилы Очеретной, а также арестовать их имущество.

В начале августа соратники Навального выпустили фильм про бывшую жену Путина. В расследовании среди прочего рассказывается о зарубежной недвижимости Людмилы и Артура Очеретных — вилле в Биаррице, квартирах в Давосе и Малаге.

«Мы доказали, что зарубежная недвижимость Очеретных была куплена на коррупционные деньги, и надеемся, что ЕС арестует эти активы… Мы уверены, что санкции против людей из окружения Путина заставят политические и бизнес-элиты отказаться от его поддержки. И это важнейший шаг, чтобы уничтожить его режим и остановить развязанную им войну в Украине», — говорится в заявлении оппозиционеров.

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После российского вторжения в Украину соратники Алексея Навального начали вести список «коррупционеров и разжигателей войны». Сейчас в него внесли более 6,5 тысячи человек, в отношении которых, по мнению ФБК, нужно ввести санкции.