«Поугараем, поужасаемся, помечтаем». Группа «Каста» предложила поклонникам организовывать подпольные концерты

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Группа «Каста» обратилась к поклонникам с предложением организовывать тайные концерты. Обращение опубликовано в твиттере музыкантов.

В сообщении отмечается, что «Каста» оказалась в списке артистов, «которые против, и которым власти отменили все публичные концерты в России». Ранее участники «Касты» открыто выступали против войны в Украине.

«Что ж, будем с вами встречаться в другом формате. Организовывайтесь своими компаниями друзей, скидывайтесь, бронируйте себе небольшое подходящее место, связывайтесь с нами — мы приедем и выступим. Поугараем, поужасаемся, помечтаем. И не афишируйте это, а то вам сорвут праздник», — говорится в сообщении группы.

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Ранее серию секретных концертов в Москве и Санкт-Петербурге дала группа «АлоэВера», чьи выступления в российских городах неоднократно срывались властями. Как рассказывала вокалистка коллектива Вера Мусаелян, после одного из таких концертов к владельцу площадки пришли сотрудники ФСБ, которые пытались установить личности всех, кто был на мероприятии.

17 августа группа Anacondaz, концерты которой также срывали в российских городах, объявила о переносе всех выступлений в РФ из-за давления на организаторов мероприятий. Музыканты сообщили, что намерены судиться с властями Екатеринбурга и Перми из-за срывов концертов.

«Каста» наряду с «АлоэВера» и Anacondaz попала в неофициальный «список запрещенных артистов», чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. Кто составляет такой список, неизвестно. По данным «Фонтанки», он распространяется среди музыкальных промоутеров.

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