В самопровозглашенной ДНР заявили о гибели журналистки RT в Донецке

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Репортер RT погибла в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«В Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ „Лепесток“ ранена девушка 1997 г. р. — репортер российского телеканала „RT“ (Russia Today). От полученных ранений скончалась в больнице», — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Имя погибшей в сообщении не упоминается.

В конце июля и начале августа представители самопровозглашенной ДНР неоднократно обвиняли украинских военных в том, что они обстреливали Донецк кассетными боеприпасами с минами «Лепесток».

15 августа в ДНР заявили, что на минах «Лепесток» подорвались уже 44 мирных жителя, в том числе двое детей.

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