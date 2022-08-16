В новом сезоне шоу «Голос 60+» Дмитрия Нагиева заменит Лариса Гузеева. Продолжит ли ведущий сотрудничество с Первым каналом, неизвестно
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Актриса Лариса Гузеева станет ведущей нового сезона вокального шоу «Голос 60+» на Первом канале. Предыдущий ведущий передачи Дмитрий Нагиев решил взять «творческую паузу». Об этом сообщила дирекция общественных связей телеканала.
«В эфир Первого возвращается долгожданный "Голос", и сразу же важная, хотя и запланированная новость. Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен», — приводятся в пресс-релизе Первого канала слова главного продюсера музыкального и развлекательного вещания Юрия Аксюты.
Нагиев также подтвердил, что не будет ведущим шоу в новом сезоне. «Я не буду ведущим ни в этой версии („Голос 60+“), ни в другой. Этот сезон как минимум», — сказал он РБК. Продолжит ли Нагиев дальше сотрудничать с телеканалом, неясно.
В свою очередь Гузеева рассказала, что для нее предложение стать ведущей нового сезона шоу стало неожиданным. «Конечно, страшно. Проекту «Голос» десять лет, и все привыкли к Диме Нагиеву… Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать», — заявила она, отметив, что готова к критике.
15 августа Первый канал сообщил о возвращении в эфир проектов "Голос" и начале съемок слепых прослушиваний пятого сезона «Голос 60+». Премьера шоу ожидается в ближайшее время. Наставниками команд станут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк.
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Дмитрий Нагиев был бессменным ведущим шоу "Голос" с момента выхода передачи в эфир в 2012 году. Также он выступал ведущим в версиях программы «Голос. Дети» и «Голос 60+».
12 марта, на третьей неделе российского вторжения в Украину, Нагиев опубликовал в инстаграме видео, где бреет голову под строчки «мы воевали сами с собой» из песни «Поезд в огне» группы «Аквариум». В начале апреля Нагиев опубликовал пост со словами: «Может, хватит».
Журналист Роман Супер, сославшись на друзей с Первого канала, сообщил, что другой ведущий телеканала Иван Ургант, который тоже высказывался против войны, вероятнее всего, не появится в эфире с новым сезоном шоу «Вечерний Ургант». «Но, возможно, появится с другим форматом», — пишет Супер. В феврале Первый канал убрал «Вечернего Урганта» из эфира в связи с «важными общественно-политическими событиями».