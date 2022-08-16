В новом сезоне шоу «Голос 60+» Дмитрия Нагиева заменит Лариса Гузеева. Продолжит ли ведущий сотрудничество с Первым каналом, неизвестно

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Актриса Лариса Гузеева станет ведущей нового сезона вокального шоу на Первом канале. Предыдущий ведущий передачи Дмитрий Нагиев решил взять «творческую паузу». Об этом сообщила дирекция общественных связей телеканала.

«В эфир Первого возвращается долгожданный "Голос", и сразу же важная, хотя и запланированная новость. Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен», — приводятся в пресс-релизе Первого канала слова главного продюсера музыкального и развлекательного вещания Юрия Аксюты.

Нагиев также подтвердил, что не будет ведущим шоу в новом сезоне. «Я не буду ведущим ни в этой версии („Голос 60+“), ни в другой. Этот сезон как минимум», — сказал он РБК. Продолжит ли Нагиев дальше сотрудничать с телеканалом, неясно.

В свою очередь Гузеева рассказала, что для нее предложение стать ведущей нового сезона шоу стало неожиданным. «Конечно, страшно. Проекту «Голос» десять лет, и все привыкли к Диме Нагиеву… Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать», — заявила она, отметив, что готова к критике.

15 августа Первый канал сообщил о возвращении в эфир проектов "Голос" и начале съемок слепых прослушиваний пятого сезона «Голос 60+». Премьера шоу ожидается в ближайшее время. Наставниками команд станут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

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Дмитрий Нагиев был бессменным ведущим шоу "Голос" с момента выхода передачи в эфир в 2012 году. Также он выступал ведущим в версиях программы «Голос. Дети» и «Голос 60+».

12 марта, на третьей неделе российского вторжения в Украину, Нагиев опубликовал в инстаграме видео, где бреет голову под строчки «мы воевали сами с собой» из песни «Поезд в огне» группы «Аквариум». В начале апреля Нагиев опубликовал пост со словами: «Может, хватит».

Журналист Роман Супер, сославшись на друзей с Первого канала, сообщил, что другой ведущий телеканала Иван Ургант, который тоже высказывался против войны, вероятнее всего, не появится в эфире с новым сезоном шоу «Вечерний Ургант». «Но, возможно, появится с другим форматом», — пишет Супер. В феврале Первый канал убрал «Вечернего Урганта» из эфира в связи с «важными общественно-политическими событиями».

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