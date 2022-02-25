Первый канал убрал из эфира «Вечернего Урганта» в связи с «важными общественно-политическими событиями»

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Первый канал убрал из эфира ежедневную развлекательную передачу «Вечерний Ургант» в связи с «важными общественно-политическими событиями». Об этом сообщила представитель телеканала Лариса Крымова после публикации «Агентства» о том, что Первый канал «отменил» шоу.

Иван Ургант отказался прокомментировать ситуацию «Медузе».

«Агентство» обратило внимание, что передача последний раз была в эфире в понедельник, 21 февраля. Судя по опубликованным на прошлой неделе телепрограммам, перерыв 22-24 февраля был запланированным, но 25-го «Вечерний Ургант» должен был вернуться в эфир; теперь же его в программе передач нет.

Журналисты отметили, что ведущий программы Иван Ургант и ее сценарист Александр Гудков выступили с заявлениями против войны в Украине.

«Программа Вечерний Ургант в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале», — заявила Крымова «Агентству».

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