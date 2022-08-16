На севере Крыма произошел взрыв. Власти сообщили о «детонации боеприпасов»

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На севере Крыма в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя произошел взрыв и пожар. Соответствующие фото и видео появились в телеграм-каналах и на страницах соцсетей жителей региона.

По данным источника РИА Новости, пожар произошел на трансформаторной подстанции.

В то же время, на некоторых видео, снятых очевидцами, слышна серия громких хлопков, похожих на взрывы боеприпасов. Как сообщает ТАСС, администрация сельского поселения также сообщила, что произошла детонация боеприпасов. Жителей поселка Майского эвакуируют.

Издание «Крыминформ» пишет, что речь идет о двух разных инцидентах — взрывах на складе в Майском и пожаре на подстанции в Джанкое.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выехал на место инцидента и что обстоятельства происшествия выясняются. Он не привел каких-либо подробностей произошедшего.

9 августа серия взрывов произошла на аэродроме Саки вблизи поселка Новофедоровка. По официальным данным, один человек погиб, еще 14 получили ранения. Минобороны РФ назвало причиной взрывов случайную детонацию боеприпасов.