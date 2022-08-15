В самопровозглашенной ДНР погиб зампред Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков. Его искали больше месяца

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Заместителя председателя Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова опознали в числе погибших при обстреле Шахтерского района в самопровозглашенной ДНР. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков.

Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтерской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул.

Как пишет «Комсомольская правда» (КП) на Алтае, Новиков перестал выходить на связь после обстрела Шахтерского района. Его сестра опубликовала в соцсетях сообщения о его поиске. Она полагала, что он мог быть контужен и потерять память. При этом в Общественной палате Алтайского края говорили, что считать Новикова пропавшим без вести рано, поскольку сообщения, отправленные ему в мессенджере, были отмечены как прочитанные.

По словам Шамкова, для Новикова это была первая волонтерская миссия в ДНР. При этом алтайское издание Altapress со ссылкой на знакомых погибшего сообщало, что «он не в первый раз находился в зоне боевых действий».

Новиков ездил в ДНР не от Общественной палаты Алтайского края, а от молодежной патриотической организации «Наследие», сообщает КП. Тем не менее, Общественная палата Алтайского края предложит посмертно присвоить ему награду, «по крайней мере, краевую», заявил Шамков.

10 июля глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Шахтерского района 11 человек были ранены, три погибли, четыре пропали без вести.

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