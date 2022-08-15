Борис Гребенщиков запустил краудфандинг на новый альбом «Аквариума»
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Борис Гребенщиков объявил о сборе средств на новый альбом группы «Аквариум» — «Дом Всех Святых». Об этом он рассказал в своих соцсетях.
Вся наша музыка в нынешнем столетии была записана только благодаря бескорыстной помощи наших друзей. Мы решили снова обратиться к вам, чтобы завершить работу над альбомом, который, мы надеемся, выйдет в самом начале сентября 2022 года.
По словам музыканта, альбом «практически готов» и группа собирает средства на заключительные миксы и финальный мастеринг «Дома Всех Святых», а также намерена выпустить его перед большим осенним туром «БГ+».
В записи нового альбома «Аквариума», рассказал Гребенщиков, поучаствовали грузинская группа «Мгзавреби», британский рок-музыкант Джо Браун, ямайский дуэт Sly & Robbie, гитарист Лео Эбрамс, шотландский волынщик Джарлат Хендерсон и другие.
На момент публикации этой новости, согласно данным краудфандинговой платформы IndieGoGo, коллектив собрал чуть более двух тысяч евро.
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После российского вторжения в Украину Борис Гребенщиков неоднократно публично высказывался против войны. Из-за этого его имя, а также группа «Аквариум» попали в неофициальные списки артистов, организацию концертов которых в России объявили «крайне нежелательной».