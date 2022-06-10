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Сергей Коньков / Коммерсантъ

«Наше радио» отказалось от передачи Бориса Гребенщикова «Аэростат» менее чем через сутки после ее анонса. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев.

Сообщение о том, что передача будет выходить на «Нашем», появилось на сайте радиостанции 8 июня. Планировалось, что выпуски будут появляться в эфире каждую субботу. Однако сейчас страница с анонсом недоступна (копия в кэше «Яндекса»).

Как написал Козырев, сразу после анонса «в соцсетях разразился шквал призывов протестовать против выхода передачи БГ» и на соцсети и сайт радиостанции «началась атака „возмущенных“ слушателей». Также, по данным Козырева, на «Наше» позвонили из прокуратуры и пригрозили проверкой.

В итоге руководство станции приняло решение отменить премьеру и извинилось перед Гребенщиковым, написал Козырев. «От объявления до отмены прошло 15 часов», — отметил журналист.

Ранее программа «Аэростат» на протяжении 17 лет выходила на государственном «Радио России». Последний ее выпуск вышел в эфир 22 мая, после чего передачу закрыли. Как написала 9 июня Ксения Собчак, причиной этого стали слухи о том, что Гребенщиков пожертвовал 12 миллионов евро на нужды Украины.

20 мая Гребенщиков в интервью израильскому «9 каналу» заявил, что принимал участие в благотворительном фестивале у Бранденбургских ворот, и мероприятие, в котором участвовали несколько десятков артистов, «худо-бедно собрало 12 миллионов евро». После этого в соцсетях начали распространяться слухи о том, что Гребенщиков лично пожертвовал 12 миллионов на помощь Украине. Музыкант назвал это «бредом» и выразил удивление, как в это можно поверить, подчеркнув, что у него никогда не было 12 миллионов.

Гребенщиков неоднократно публично высказывался против войны. Из-за этого в марте его имя попало в неофициальные списки артистов, организацию концертов которых в России объявили «крайне нежелательной».

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