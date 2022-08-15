Баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к 9 годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков, обжаловала приговор
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Бриттни Грайнер, которую Химкинский городской суд 4 августа приговорил к девяти годам колонии, объявив виновной в хранении и контрабанде наркотиков, подала апелляцию на приговор.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвокатов Грайнер Марину Благоволину и Александра Бойкова.
Защитники просили суд вынести оправдательный приговор или назначить наказание ниже низшего предела. Дата рассмотрения апелляции пока не объявлена.
В конце июля — до завершения суда над Грайнер — сообщалось, что Россия и США ведут переговоры об обмене ее и Пола Уилана на Виктора Бута. В начале августа в администрации президента США заявили, что Россия сделала встречное предложение по обмену, которое Белый дом не счел «серьезным». О чем именно шла речь, обе стороны не уточнили.
Во время некоторых предыдущих обменов осужденных в России иностранных граждан выдавали за рубеж после того, как президент РФ подписывал их прошения о помилования.