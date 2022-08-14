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Канадский юрист Ричард Макларен, подготовивший доклад о широкомасштабном применении допинга в России, призвал допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, от которых их отстранили после начала войны в Украине. В интервью Sportschau, редакции спортивного вещания телеканала ARD, Макларен заявил:

То, как с ними поступают, — несправедливо. Спортсмены не разжигали этот конфликт и не ответственны за то, как он развивается. Это две причины, по которым им нужно снова дать возможность выступать.

28 февраля, вскоре после российского вторжения в Украину, Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации не допускать спортсменов России и Беларуси до международных соревнований. Большинство федераций последовали этой рекомендации.

Ричард Макларен возглавлял специальную комиссию Всемирного антидопингового агентства, которая в 2016 году представила доклад (в двух частях) о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе утверждалось, что российские чиновники привлекали ФСБ, чтобы скрывать положительные допинг-пробы, и давали спортсменам специальные допинг-коктейли. После выхода доклада Макларена российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.