Джоан Роулинг написала в твиттере о нападении на Салмана Рушди, ей пригрозили: «Ты следующая». Полиция Шотландии начала расследование

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Полиция Шотландии начала расследование после того, как писательница Джоан Роулинг получила угрозы в твиттере, пишет Reuters.

12 августа, после нападения на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди в США, Роулинг написала в твиттере: «Сейчас мне очень плохо. Пусть с ним все будет хорошо». В ответ пользователь MeerAsifAziz1, называющий себя общественным деятелем, написал: «Не волнуйся, ты следующая».

«Всем, кто прислал сообщения в поддержку: спасибо, — написала Роулинг на следующий день. — Полиция занимается этим делом (ранее она занималась другими угрозами)».

На 75-летнего Салмана Рушди напали, когда он готовился выступить с лекцией в штате Нью-Йорк. Нападавший, 24-летний Хади Матар, несколько раз ударил писателя ножом. Рушди госпитализировали, два дня он провел на аппарате искусственной вентиляции легких. 14 августа он смог поговорить со своей семьей.

В ноябре 2021 года Джоан Роулинг сообщила, что ей угрожали убийством после того, как активисты, защищающих права трансгендерных людей, опубликовали в твиттере фотографию с ее домашним адресом.

Джоан Роулинг неоднократно обвиняли в трансфобии из-за ее высказываний о трансгендерных людях. Защитники прав трансгендерных людей выступают против писательницы, начиная с 2019 года. Обвинения в трансфобии стали звучать после того, как в июне 2020 года Роулинг выпустила колонку «о вопросах гендера и пола».

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