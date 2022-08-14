Врачи отключили Салмана Рушди от аппарата ИВЛ после нападения, он начал разговаривать

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Врачи отключили 75-летнего писателя Салмана Рушди от аппарата искусственной вентиляции легких, к которому его подключили после нападения.

Как сообщает Associated Press, коллега писателя Аатиш Тасир сообщил вечером 13 августа, что Рушди «не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и разговаривает (и шутит)». Агент Рушди Эндрю Уайли подтвердил это.

После нападения на писателя Эндрю Уайли сообщил, что Рушди сделали операцию и подключили к аппарату ИВЛ.

На Салмана Рушди напали 12 августа перед выступлением в штате Нью-Йорк. Его ранили в печень, также повреждены нервы в руке и глазу, сообщил его агент. Предполагается, что писатель может потерять травмированный глаз.

24-летний Хади Матар, задержанный после нападения, отказался признать вину в покушении на убийство и нападении, которые прокурор назвал «заранее спланированным» преступлением.

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На автора «Сатанинских стихов» Салмана Рушди напали с ножом на лекции в штате Нью-Йорк. Писателя ранили в шею и живот, он может лишиться глаза