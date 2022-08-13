На автора «Сатанинских стихов» Салмана Рушди напали с ножом на лекции в штате Нью-Йорк. Писателя ранили в шею и живот, он может лишиться глаза

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Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, который долгие годы был вынужден вести скрытную жизнь из-за угроз в свой адрес, подвергся нападению в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк.

12 августа 75-летний писатель планировал выступить в образовательном центре Chautauqua Institution с публичной лекцией, посвященной США как убежищу для писателей в изгнании. По оценке Associated Press, на эту встречу собрались около двух с половиной тысяч человек.

Перед началом лекции, когда Рушди вместе с модератором беседы Ральфом Генри Ризом занимали места на сцене, на писателя внезапно набросился с ножом один из зрителей в черной одежде и с черной маской на лице. Он успел нанести Рушди более десяти ударов в шею и живот, прежде чем другие зрители, бросившиеся на сцену, оттащили и связали его. Нападавший также ударил по лицу модератора Риза.

Момент задержания подозреваемого в нападении на Салмана Рушди. Справа в это же время другие зрители оказывают первую помощь писателю AP/ Scanpix / LETA

По свидетельствам очевидцев, пока люди в зале не заметили, что Рушди истекает кровью, они не сообразили, что на писателя напали по-настоящему: некоторым показалось, что это мог быть розыгрыш. Нападавшего нейтрализовали примерно через 20 секунд — подоспевший полицейский надел на него наручники.

Один из свидетелей нападения, доктор Мартин Хаскелл, в числе первых бросившийся на помощь, охарактеризовал ранения Рушди как «серьезные, но излечимые».

Пострадавшего экстренно доставили на вертолете в госпиталь города Эри, штат Пенсильвания, где ему провели многочасовую операцию, пишет The New York Times.

Салмана Рушди несут на носилках к вертолету после нападения в Чаутокве, 12 августа 2022 года AP/ Scanpix / LETA

Агент писателя Эндрю Уайли рассказал, что после операции Рушди не может говорить, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Новости не очень хорошие. Салман, скорее всего, потеряет глаз; нервы на его руке перерезаны; его печень повреждена ножом», — сообщил Уайли в письменном заявлении для СМИ.

Второй пострадавший, модератор Ральф Генри Риз, отделался незначительной травмой, вскоре его выписали из больницы.

Полиция установила личность подозреваемого в нападении на Рушди — это 24-летний житель города Фэрвью, штат Нью-Джерси, Хади Матар. Его мотивы пока не известны.

Хади Матар — подозреваемый в нападении на Рушди — в окружении полицейских Charles Fox / AP / Scanpix / LETA

Как пишет NBC News, предварительный анализ соцсетей задержанного говорит о том, что он симпатизировал шиитским экстремистским организациям, а также иранскому .

Салман Рушди считается одним из крупнейших британских писателей современности. Ему присуждена Букеровская премия за роман «Дети полуночи» (1981) и многие другие международные литературные награды. Он также посвящен в рыцари-бакалавры королевой Великобритании Елизаветой II.

В 1988 году Рушди выпустил свой четвертый роман под названием «Сатанинские стихи». Эта книга вызвала массовые протесты и была запрещена во многих мусульманских странах — одним из ее персонажей является пророк Мухаммед, что верующие восприняли как оскорбление и богохульство. Во время беспорядков по всему миру, сопровождавших выход книги, погибли как минимум 45 человек, в том числе 12 жителей родного для писателя Мумбаи.

В феврале 1989 года иранский аятолла Хомейни издал , призывающую к смерти писателя и всех, кто причастен к изданию его романа. Рушди даже пришлось публично извиниться по требованию властей Ирана, тем не менее, в стране была назначена награда за его убийство.

В начале 1990-х годов был убит японский переводчик «Сатанинских стихов», а затем тяжело ранены норвежский издатель и итальянский переводчик романа.

Сам Рудши более десяти лет проживал в Лондоне под постоянной защитой британского правительства, в 2000 году он перебрался в США.

В 1998 году власти Ирана заявили, что более не поддерживают фетву о смерти Рушди, однако в 2012 году награду за убийство писателя увеличили с 2,8 до 3,3 миллиона долларов. В последние годы писатель стал намного чаще появляться на публике, не сильно заботясь о личной охране.

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