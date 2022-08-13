Fitch и S&P понизили рейтинги Украины до дефолтных уровней из-за отсрочки платежей по внешнему долгу
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Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили рейтинги Украины в иностранной валюте после того, как стране удалось отсрочить выплаты по своему внешнему долгу.
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до «ограниченного дефолта» (RD), а S&P — до «выборочного дефолта» (SD).
«Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту», — цитирует Reuters сообщение S&P.
10 августа Минфин Украины сообщил, что кредиторы согласились заморозить до 2024 года выплаты страны по еврооблигациям, на которые приходится 75% украинского внешнего долга.
По данным Bloomberg, общая сумма внешнего долга Украины составляет 19,6 миллиарда долларов. Отсрочка платежей поможет Киеву сохранить около шести миллиардов долларов, заявлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль.