Зеленский предложил дать статус беженцев россиянам, которых преследуют на родине

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил дать защиту гражданам России, которых преследуют на родине и которых могут убить, предоставив им статус беженцев. Об этом он сказал в видеообращении по итогам 170-го дня войны в Украине.

«Они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы — через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но это для тех, кто борется, кого преследуют. И это не должно относиться к отдыху граждан России в Европе, туризму, развлечениям, бизнес-делам. Работать на государство-террориста нельзя», — сказал Зеленский (перевод по «Украинской правде»).

8 августа Зеленский в интервью The Washington Post призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. Президент Украины сказал, что запрет должен затронуть в том числе россиян, которые уехали из России из-за несогласия с войной: «Неважно, что это за россияне, отправьте их обратно в Россию».

10 августа стало известно, что некоторые страны Евросоюза вынесли на обсуждение вопрос запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Эту тему обсудят на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет в конце августа в Праге.

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