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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал обстрелы, которым в последнее время подвергалась захваченная Россией Запорожская АЭС.

Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов.

Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100-процентная брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит.

Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны.

После начала войны Дмитрий Медведев постоянно выступает с воинственной риторикой в адрес Украины и Запада. Журналисты связывают это с его желанием снова сменить Владимира Путина на посту президента России.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе — с начала августа неоднократно подвергалась обстрелам. Украина и Россия возгалают ответственность за них друг на друга.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет направить своих представителей на станцию. По оценке организации, немедленной угрозы для ядерной безопасности на Запорожской АЭС нет, но ситуация может измениться в любой момент.

11 августа в Совбезе ООН Россия заявила, что считает «оправданным» визит делегации МАГАТЭ на станцию как можно скорее. Украина тоже поддержала эту инициативу. При этом российские и украинские представители выставили друг другу условия о прекращении огня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 августа призвал вывести военный персонал и технику с Запорожской АЭС и создать там «безопасный периметр демилитаризации». США заявили, что поддерживают идею создания демилитаризованной зоны вокруг станции.

Что происходит на Запорожской АЭС

Россия и Украина воюют прямо у Запорожской АЭС. Чем грозят обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции? «Нас ждет второй Чернобыль» — это преувеличение или все-таки нет?

Что происходит на Запорожской АЭС

Россия и Украина воюют прямо у Запорожской АЭС. Чем грозят обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции? «Нас ждет второй Чернобыль» — это преувеличение или все-таки нет?