Постпред России при ООН: считаем оправданным, чтобы миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС как можно скорее

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Россия считает оправданным, чтобы представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехали на Запорожскую АЭС как можно скорее. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в скором времени все же состоится. <…> Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее, возможно, даже еще до конца августа», — заявил Небензя на заседании Совета безопасности ООН, посвященном обстрелам АЭС.

На заседании также выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Как сообщает «Интерфакс», он заявил, что, по оценкам экспертов организации, немедленной угрозы для ядерной безопасности на атомной станции нет, но эта ситуация может измениться в любой момент.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что для обеспечения международного визита на АЭС «Украина должна немедленно прекратить обстрел станции и гарантировать безопасность членов данной миссии».

Обновлено. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица приветствовал готовность РФ содействовать миссии МАГАТЭ, но отметил, что для ее проведения Россия должна прекратить обстрелы Никополя и Марганца — городов на другом берегу Днепра от Энергодара, пишет «Суспільне».

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе — находится в городе Энергодар, который захватили российские войска. С начала августа станция неоднократно подвергалась обстрелам. Украина и Россия обвиняют в них друг друга.

По информации МАГАТЭ, на Запорожской АЭС массово нарушаются протоколы безопасности. Глава организации Рафаэль Гросси неоднократно говорил, что готов лично возглавить миссию на станцию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 августа призвал вывести военный персонал и технику с АЭС и создать там «безопасный периметр демилитаризации». США заявили, что поддерживают идею создания демилитаризованной зоны вокруг станции.

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