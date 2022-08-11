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Власти Тайваня отвергают возможность объединения с Китаем в рамках предложенной Пекином модели «Одна страна — две системы».

«Тайвань решительно отвергает идею „одна страна — две системы“. Только народ Тайваня может решать свое будущее», — заявила представитель МИД Тайваня Джоанн Оу.

Предложение к Тайваню войти в состав Китая на основе модели «Одна страна — две системы» содержалось в Госсовета, опубликованной 10 августа. Там также подчеркивалось, что «воссоединение» Тайваня и Китая неизбежно, и что в Пекине не исключают силового варианта решения вопроса.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло из-за визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. После этой поездки Китай начал масштабные военные учения у берегов Тайваня и анонсировал санкции против острова.

Модель «Одна страна — две системы» существует в Гонконге, вошедшем в состав Китая в 1997 году. В последние годы Пекин начал значительно ограничивать автономию Гонконга, что привело к масштабным протестам и движению за независимость города.