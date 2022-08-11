Суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту 1,3 миллиона рублей. Банк списал деньги из-за «неосновательного обогащения» на обмене валют

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Дзержинский районный суд Перми обязал «Тинькофф банк» вернуть своему клиенту Антону Ларченкову почти 1,3 миллиона рублей, которые кредитная организация списала у него, обвинив в «неосновательном обогащении» на обмене валют.

На сайте суда сказано, что иск Ларченкова к банку удовлетворен частично. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, помимо возврата денег банк должен выплатить клиенту компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей, а также уплатить в казну 323 тысячи рублей в качестве штрафа.

При этом представитель истца Василий Черепанов из пермской общественной организации «Инициатива» сообщил на сайте vc.ru, что размер компенсации морального вреда составил 30 тысяч рублей, а размер штрафа — 650 тысяч рублей (половина этой суммы, по словам Черепанова, пойдет истцу, вторая половина — организации «Инициатива»).

Антон Ларченков стал одним из почти 200 человек, у которых «Тинькофф» списал деньги за то, что они обменяли рубли на доллары через в британский фунт. Банк назвал списания средств «комиссий за операцию» из-за «неосновательного обогащения».

Как рассказал представитель истца, Ларченков подал к банку иск о взыскании неосновательного обогащения, посчитав, что банк списал деньги без законных на то оснований. «Тинькофф», в свою очередь, заявил, что 10 марта, когда Ларченков обменял валюту, у банка произошел технический сбой из-за того, что сотрудник установил ошибочный курс евро.

«За 52 минуты клиент совершил 48 последовательных операций конвертации из долларов в евро, далее — в фунты стерлингов и обратно в доллары, получая прибыль от каждой итерации. Это говорит о том, что клиент совершал операции не в целях конвертации валюты для личного использования, а в целях получения прибыли и неосновательного обогащения», — сказал представитель банка в комментарии vc.ru.

«Тинькофф» намерен обжаловать вынесенное решение пермского суда.

Читайте также

Курс рубля долго рос, а теперь быстро падает. Почему так происходит — и сколько в итоге будут стоить доллар и евро? 12 карточек