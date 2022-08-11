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Суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту 1,3 миллиона рублей. Банк списал деньги из-за «неосновательного обогащения» на обмене валют

Источник: vc.ru

Дзержинский районный суд Перми обязал «Тинькофф банк» вернуть своему клиенту Антону Ларченкову почти 1,3 миллиона рублей, которые кредитная организация списала у него, обвинив в «неосновательном обогащении» на обмене валют.

На сайте суда сказано, что иск Ларченкова к банку удовлетворен частично. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, помимо возврата денег банк должен выплатить клиенту компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей, а также уплатить в казну 323 тысячи рублей в качестве штрафа.

При этом представитель истца Василий Черепанов из пермской общественной организации «Инициатива» сообщил на сайте vc.ru, что размер компенсации морального вреда составил 30 тысяч рублей, а размер штрафа — 650 тысяч рублей (половина этой суммы, по словам Черепанова, пойдет истцу, вторая половина — организации «Инициатива»).

Антон Ларченков стал одним из почти 200 человек, у которых «Тинькофф» списал деньги за то, что они обменяли рубли на доллары через «промежуточную» конвертацию в британский фунт. Банк назвал списания средств «комиссий за операцию» из-за «неосновательного обогащения».

Как рассказал представитель истца, Ларченков подал к банку иск о взыскании неосновательного обогащения, посчитав, что банк списал деньги без законных на то оснований. «Тинькофф», в свою очередь, заявил, что 10 марта, когда Ларченков обменял валюту, у банка произошел технический сбой из-за того, что сотрудник установил ошибочный курс евро.

«За 52 минуты клиент совершил 48 последовательных операций конвертации из долларов в евро, далее — в фунты стерлингов и обратно в доллары, получая прибыль от каждой итерации. Это говорит о том, что клиент совершал операции не в целях конвертации валюты для личного использования, а в целях получения прибыли и неосновательного обогащения», — сказал представитель банка в комментарии vc.ru.

«Тинькофф» намерен обжаловать вынесенное решение пермского суда.

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