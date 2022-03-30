Forbes: клиенты «Тинькофф банка» пожаловались на списание в виде комиссий миллионов рублей из-за «неосновательного обогащения» на обмене валют

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Клиенты «Тинькофф банка», которые в конце февраля обменяли рубли на доллары через в британский фунт, столкнулись со списаниями со стороны банка. Об этом сообщает Forbes.

Как выяснило издание, банк проводил списания в виде «комиссий за операцию» из-за «неосновательного обогащения». После этого у пятерых таких клиентов на счету появился долг от одного до 29 миллионов рублей. Всего, по данным Forbes, со списаниями столкнулись около 180 человек, некоторые из них пожаловались на действия организации в Банк России.

По словам одного из клиентов банка, размер списаний соответствовал прибыли, полученной на операциях с валютой. При этом у тех, у кого были долларовые счета, списали доллары. Другие получили списание с рублевых счетов в пересчете «по самому невыгодному курсу», рассказал он.

При этом узнать, как банк подсчитал размер «неосновательного обогащения», клиенты не могут, поскольку приложение «Тинькофф» не позволяет им заказать выписку со счетов, отмечает Forbes.

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«Тинькофф банк» дал клиентам 25 дней на погашение задолженности, говорится в письме, которое получили некоторые из них. Среди прочего банк уведомил, что клиенты «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения».

В организации пригрозили судом и отметили, что в условиях высокой волатильности на финансовых рынках подобные действия могут расцениваться как дестабилизация финансовой системы России и курса рубля.

В свою очередь представитель «Тинькофф банка» заявил Forbes, что все материалы по получившим необоснованный доход переданы в «компетентные органы». Другие детали в банке не раскрыли.

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