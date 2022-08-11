Швейцария предложила представлять интересы Украины в России. МИД РФ отказал, заявив, что она «утратила статус нейтрального государства»

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Швейцария не может представлять интересы Украины в России, так как присоединилась к санкциям в отношении РФ и таким образом утратила свой нейтральный статус. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Иван Нечаев.

По его словам, Швейцария давно интересовалась мнением Москвы о возможном представительстве интересов Украины в РФ и наоборот.

«Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — сказал Нечаев (цитата по ТАСС).

10 августа официальный представитель МИДа Швейцарии Пьер Ален Эльчингер заявил ТАСС, что страна предлагала взять на себя так называемый «мандат покровительствующей державы». Он предусматривает, что Швейцария могла бы представлять дипломатические интересы Украины в России. К ним относятся в частности, «роль принимающей стороны для переговоров и встреч», а также содействие «возможным переговорам».

В пресс-службе МИД России, комментируя заявление Эльчингера, подчеркнули, что Швейцария после начала войны в Украине «переняла все семь пакетов нелегитимных антироссийских ограничений Евросоюза, фактически заняв одну из сторон конфликта», и попала в составленный российским правительством список «недружественных стран».

Сейчас в рамках миссии дипломатических услуг Швейцария представляет интересы России в Грузии и Грузии в России, а также интересы США в Иране.

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